СМИ: в России появились «заемщики-маргиналы»

В России начал формироваться новый класс — «заемщиков-маргиналов». Это те клиенты, которым отказывают даже микрофинансовые организации. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Займер».

Так, за год действия «Базового стандарта по защите прав потребителей финуслуг МФО» в эту категорию попали уже 400 тысяч человек. Документ с 1 января 2019 года предписал не выдавать гражданину в рамках одной организации больше девяти кредитов, в 2018 году эта цифра составляла 10 займов.

Чаще всего «заемщиками-маргиналами» являются 26-, 35-летние мужчины, работающие по найму с зарплатой в 30—40 тыс. рублей и ежемесячным платежом до 5 тыс. рублей, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что по итогам l квартала 2019 года средний размер микрозайма физическим лицам сократился до 10,3 тысячи рублей. В IV квартале прошлого года этот показатель составлял 10,8 тысячи рублей.