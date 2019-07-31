Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Темой беседы, которая состоялась по инициативе США, стали лесные пожары в РФ.

Трамп предложил содействие России в борьбе с лесными пожарами, за что Путин поблагодарил его. Последний отметил, что при необходимости воспользуется предложением президента США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В целом президент России оценил шаг со стороны Трампа как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами.

Ранее Путин поручил Минобороны помочь в тушении лесных пожаров в Сибири. Указание ведомству было дано после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Более того, вооруженные силы будут находиться в Иркутской области до особого распоряжения главы государства.

Лесные пожары охватили почти 3 млн гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.