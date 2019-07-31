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Четвертый Starbucks появится в центре Казани

12:13, 31.07.2019
Четвертый Starbucks появится в центре Казани
Фото: wikimedia.org Marco Paköeningrat

Четвертый по счету Starbucks может появиться в центре города. О скором открытии написано на баннерах, точная дата не известна.

Новая кофейня разместится на площади Тукая,около ГУМА и бельгийского кафе Leuven. Первые три точки находятся в торговых центрах: «Тандеме», «Парк Хаусе» и «Меге».

Ранее сообщалось, что на окраине Казани в поселке началась стройка третьего по счету гипермаркета «Леруа Мерлен».

В рамках спецпроекта про истории брендов, «Реальное время» рассказывало про марку Starbuсks. Сеть известных кофеен появилась в 1971 году и позиционировала себя в начале как оптовый магазин по продаже качественного кофе. Сейчас открыто почти 30 тысяч фирменных заведении в 75 странах мира, а капитализация оценивается в более чем $83 млрд.

Бизнес Татарстан
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