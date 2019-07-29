Главное за выходные: смерть Кара-Мурзы, протесты в Москве, интернет для социально значимых объектов в Татарстане за 2 млрд рублей

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 29 июля.

Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер утром 28 июля. Ему было 59 лет. Кара-Мурза-старший, наряду с Евгением Киселевым, стоял у истоков первой в России частной общенациональной телекомпании НТВ, основанной Владимиром Гусинским. На НТВ он работал вплоть до 2001 года. Также он являлся автором и ведущим передач на ТНТ, ТВ-6, RTVi и радиостанции «Эхо Москвы».

В России клиенты электронных кошельков «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay вскоре не смогут анонимно их пополнять. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации 26 июля, вскоре закон должен подписать президент РФ Владимир Путин. После принятия документа для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счет.

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы задержали 1 074 человека. По официальным данным, на акцию пришли 3,5 тысячи человек. Днем полиция сообщала о чуть менее чем 300 задержанных. Протестующие выдвигали требования допустить кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму.

Минфин США требует от россиянина Александра Винника и закрытой криптобиржи BTC-e выплатить штрафы на общую сумму в $100,5 млн за кибермошенничество. С Винника власти Соединенных Штатов намерены взыскать $12 млн, с биржи — $88,5 млн. При этом в Минфине отмечают, что на момент совершения преступлений Винник занимал высокую должность в руководстве BTC-e.

Минсвязи РФ подводит итоги тендера на подключение к интернету социально значимых объектов в Татарстане. Начальная стоимость контракта составляет 1,95 млрд рублей.