Количество задержанных на митинге в Москве превысило тысячу человек

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы задержали 1074 человека. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве сообщили, что люди были задержаны «за различные правонарушения» и в их отношении примут «решения в соответствии с законом». «Интерфакс» добавляет, что среди задержанных были публицист Виктор Шендерович, и журналист «Новой газеты» Илья Азар.

По официальным данным, на акцию пришли 3,5 тысяч человек. Днем полиция сообщала о чуть менее чем 300 задержанных. Протестующие выдвигали требования допустить кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму.

