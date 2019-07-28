Минсвязи РФ потратит на подключение татарстанских объектов к интернету почти 2 млрд рублей

Минсвязи РФ подводит итоги тендера на подключение к интернету социально-значимых объектов в Татарстане. Начальная стоимость контракта составляет 1,95 млрд рублей.

Аукцион запланирован на 29 июля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, услуга должна быть оказана до 31 декабря 2021 года и проводиться поэтапно. Предполагается, что исполнитель подключит к интернету боле 1 900 объектов. Кроме обычного доступа, у большинства из них должен иметься порт для подклюия к системе ГАС «Выборы».