Ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер утром 28 июля. Ему было 59 лет

О смерти журналиста в соцсетях сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший — публицист и политик.

Кара-Мурза-старший, наряду с Евгением Киселевым, стоял у истоков первой в России частной общенациональной телекомпании НТВ, основанной Владимиром Гусинским. На НТВ он работал вплоть до 2001 года. Также он являлся автором и ведущим передач на ТНТ, ТВ-6, RTVi и радиостанции «Эхо Москвы».



В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».

Напомним, этим летом умер главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Ему также было 59 лет.