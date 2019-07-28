Ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза-старший
Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер утром 28 июля. Ему было 59 лет
О смерти журналиста в соцсетях сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший — публицист и политик.
Кара-Мурза-старший, наряду с Евгением Киселевым, стоял у истоков первой в России частной общенациональной телекомпании НТВ, основанной Владимиром Гусинским. На НТВ он работал вплоть до 2001 года. Также он являлся автором и ведущим передач на ТНТ, ТВ-6, RTVi и радиостанции «Эхо Москвы».
В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».
Напомним, этим летом умер главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Ему также было 59 лет.ОбществоПроисшествия
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