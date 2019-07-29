В России собираются запретить анонимное пополнение электронных кошельков

В России клиенты электронных кошельков «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay вскоре не смогут анонимно их пополнять. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации 26 июля , вскоре закон должен подписать президент РФ Владимир Путин.

После принятия документа для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счет. На данный момент такого требования нет и клиенты сервисов могут пополнять кошельки наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи, пишет РБК.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предложил запретить списание средств с неактивных электронных кошельков в пользу операторов.