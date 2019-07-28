В Нижнекамскую больницу поставят новый томограф

В течение года в Нижнекамскую районную больницу поставят новый рентгеновский компьютерный томограф. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Аппарат приобретут в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В сообщении не раскрывается стоимость томографа.

Накануне Нижнекамскую районную больницу также посетил московский представитель проекта И Сун Чер и начальник Управления лечебной и профилактической помощью МЗ РТ Елена Ахметзянова. Они побывали в отделении медицинской реабилитации, в кабинете динамического наблюдения за пациентами и посетили кардиологический кабинет.

Напомним, что нацпроект «Здравоохранение» в Татарстане входит в число наиболее дорогих. На его реализацию потратят не менее 6 млрд рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

