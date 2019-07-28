Врач рассказал, как справиться со страхом перед стоматологом

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов дал рекомендации, как справляться со страхом перед стоматологами.

Перед тем, как начать лечение зубов, врач рекомендует обсудить свои страхи с врачом — рассказать о своих переживаниях и выяснить план лечения.

После визита к стоматологу врач рекомендует снимать стресс спокойной прогулкой или чтением книги.

При этом Чернов отметил, что нельзя окончательно избавиться от страха и тревоги, так как они «встроены в нашу эмоциональную систему», передает «РИА Новости».

Ранее «Реальное время» проводило обзор рынка стоматологии столицы Башкортостана.

