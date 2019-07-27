Глава МИД России впервые посетит Суринам с официальным визитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые в истории современных двусторонних отношений посетит с официальным визитом Республику Суринам.

Сегодня, 27 июля, пройдут его переговоры с президентом Суринама Дезире Делано Боутерсе, вице-президентом Майклом Ашвином Адхином и министром иностранных дел Суринама Илдисом Поллак-Бигли.

В пресс-службе российского внешнполитического ведомства отметили, что в ходе встреч планируется обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие нашей страны с интеграционными объединениями ЛАКБ.

Ранее сообщалось, что Россия и Япония подписали программу по сотрудничеству в области туризма.

