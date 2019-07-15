ЦИК Башкирии опубликовал отчеты о счетах избирательных штабов кандидатов на пост главы республики

На сайте башкирского Центризбиркома опубликованы первые финансовые отчеты кандидатов на проведение избирательных кампаний.

Наибольшая сумма — 50 млн рублей — поступила на счет врио руководителя региона Радия Хабирова.

На втором месте по затратам на избирательную кампанию значится кандидат от ЛДПР — Иван Сухарев. На его счет поступило свыше 2 млн рублей. Партия внесла более 1,5 млн рублей, а сам кандидат — 500 тысяч, следует из информации на сайте башкирского Центризбиркома.

Бюджеты Зульфии Гайсиной («Яблоко»), Владимира Барабаша («Гражданская сила»), Владимира Кобзева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Юнира Кутлугужина (КПРФ) составляют в среднем по 500 тысяч рублей.

В отчете Юрия Игнатьева («Справедливая Россия») указана сумма в 185 тысяч рублей, из них 175 тысяч — средства партии.

Бюджет Рамили Саитовой («Российская социалистическая партия») составил 1,5 тысячи рублей. Сания Тимасова («Зеленые») указала нулевой бюджет.

Напомним, что в середине июля Центризбирком Башкирии зарегистрировал еще троих кандидатов на пост главы республики. Удостоверения получили Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР) и Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»).

