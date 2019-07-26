СМИ: кассир, похитившая 41 млн рублей в Москве, могла скрыться за границей

Правоохранительные органы проверяют информацию о бегстве из России сотрудницы пункта обмена, укравшей в Москве 41 млн рублей.

По информации полицейских, женщина могла уехать на туристическом автобусе за границу. Накануне она была объявлена в федеральный розыск, пишет «РИА Новости».

В настоящее время точное местоположение кассира неизвестно.

Напомним, в Москве в начале июля директор одной из фирм вместе с инкассаторами, решив обменять 41 миллион рублей на доллары, зашел в пункт и передал средства оператору. Кассир, пересчитав деньги, сказала, что необходимой суммы нет и попросила подождать на улице. После чего она пропала.

Аналогичные случаи произошли в Башкирии. Кассир из Салавата Луиза Хайруллина похитила из банка более 20 млн рублей. Накануне суд арестовал другую сотрудницу банка в Уфе за кражу 6,5 млн рублей.