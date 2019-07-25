В Башкирии суд арестовал кассиршу банка за кражу 6,5 млн рублей

Калининский районный суд Уфы арестовал на два месяца кассира банка, обвиняемую в краже 6,5 млн рублей.

Ранее в полицию обратился представитель кредитной организации, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. После этого полиция установила, что к совершению преступления может быть причастна кассир этой организации.

По предварительной информации, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила деньги из банка, а накануне ревизии похитила миллион рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Накануне стало известно, что в Уфе задержали кассира банка, которую подозревают в хищении 6,5 млн рублей.

