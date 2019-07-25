Кассир из Москвы, укравшая 41 млн рублей, объявлена в федеральный розыск

Полиция объявила в федеральный розыск сотрудницу пункта обмена валюты в центре Москвы, подозреваемую в краже 41 млн рублей.

Инцидент произошел в начале июля. Директор одной из фирм вместе с инкассаторами, решив обменять 41 миллион рублей на доллары, зашел в пункт и передал средства женщина. Кассир, пересчитав деньги, сказала, что необходимой суммы нет и попросила подождать на улице.

Когда посетитель вышел, кассир с деньгами покинула пункт обмена валют и скрылась в неизвестном направлении, сообщает «РИА Новости».

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемой грозит до 10 лет колонии.

Напомним, аналогичный случай произошел в Башкирии в мае этого года. Кассир из Салавата Луиза Хайруллина похитила из банка более 20 млн рублей и скрылась с семьей. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и похищенных деньгах — в материале «Реального времени».



