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После падения на сцене у Инны Чуриковой не обнаружили переломов

11:29, 20.07.2019
После падения на сцене у Инны Чуриковой не обнаружили переломов
Фото: kremlin.ru

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая 18 июля получила травму, играя на сцене московского театра «Русская песня», отделалась ушибами.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что у актрисы нет переломов и трещин костей.

— Неделька пройдет, и Инна Михайловна будет в строю. Видимо, ее больничный период скоро завершится, — цитирует Варшавера ТАСС.

Напомним, 18 июля Инна Чурикова была доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму на сцене.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. Затем Чурикова поступила в Щепкинское училище, а после его окончания стала работать в Московском ТЮЗе.

Чурикова известна по работе с такими режиссерами, как Петр Тодоровский, Михаил Швейцер, Андрей Кончаловский, Владимир Меньшов, Никита Михалков, Марк Захаров.

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