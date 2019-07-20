После падения на сцене у Инны Чуриковой не обнаружили переломов

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая 18 июля получила травму, играя на сцене московского театра «Русская песня», отделалась ушибами.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что у актрисы нет переломов и трещин костей.

— Неделька пройдет, и Инна Михайловна будет в строю. Видимо, ее больничный период скоро завершится, — цитирует Варшавера ТАСС.

Напомним, 18 июля Инна Чурикова была доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму на сцене.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. Затем Чурикова поступила в Щепкинское училище, а после его окончания стала работать в Московском ТЮЗе.

Чурикова известна по работе с такими режиссерами, как Петр Тодоровский, Михаил Швейцер, Андрей Кончаловский, Владимир Меньшов, Никита Михалков, Марк Захаров.

