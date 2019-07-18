Инну Чурикову госпитализировали после травмы во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня», и была доставлена в одну из московских больниц. Об этом сообщил народный артист РСФСР Александр Михайлов.

«Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала», — рассказал Михайлов и добавил, что несмотря на это спектакль удалось закончить.

Супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов, также подтвердил, что Чурикова получила травму во время спектакля, передает ТАСС.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. Затем Чурикова поступила в Щепкинское училище, а после его окончания стала работать в Московском ТЮЗе.

Чурикова известна по работе с такими режиссерами, как Петр Тодоровский, Михаил Швейцер, Андрей Кончаловский, Владимир Меньшов, Никита Михалков, Марк Захаров.