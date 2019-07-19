В Сети появился финальный трейлер фильма ужасов «Оно 2»
WBRussia опубликовала на YouTube финальный трейлер фильма ужасов «Оно 2».
События кинокартины разворачиваются спустя 27 лет после показанных в первой части. Повзрослевшим членам «Клуба неудачников» снова придется встретиться с жутким клоуном Пеннивайзом.
Режиссером фильма выступил Энди Мускетти, который снял первую часть. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Айзая Мустафа. Роль клоуна-убийцы, как и в первом фильме, сыграл шведский актер Билл Скарсгард.
Напомним, что в российский прокат хоррор «Оно 2» выйдет 5 сентября 2019 года.
Отметим, что по итогам прошлого года лучшим фильмом ужасов по версии Screen Rant стала картина «Реинкарнация» Ари Астера.
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