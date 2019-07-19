В Сети появился финальный трейлер фильма ужасов «Оно 2»

WBRussia опубликовала на YouTube финальный трейлер фильма ужасов «Оно 2».

События кинокартины разворачиваются спустя 27 лет после показанных в первой части. Повзрослевшим членам «Клуба неудачников» снова придется встретиться с жутким клоуном Пеннивайзом.

Режиссером фильма выступил Энди Мускетти, который снял первую часть. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Айзая Мустафа. Роль клоуна-убийцы, как и в первом фильме, сыграл шведский актер Билл Скарсгард.

Напомним, что в российский прокат хоррор «Оно 2» выйдет 5 сентября 2019 года.

Отметим, что по итогам прошлого года лучшим фильмом ужасов по версии Screen Rant стала картина «Реинкарнация» Ари Астера.

