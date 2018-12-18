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Лучшим фильмом ужасов в 2018 году стала картина «Реинкарнация»

04:31, 18.12.2018
Лучшим фильмом ужасов в 2018 году стала картина «Реинкарнация»
Фото: pxhere.com

Портал Screen Rant составил рейтинг лучших фильмов ужасов 2018 года. Его возглавила картина «Реинкарнация» режиссера Ари Астера.

Второе место в списке занял фильм «Тихое место» Джона Красинки. Тройку замыкает «Суспирия» Луки Гуаданьино.

В топ-5 также вошли «Истории призраков» Джереми Дайсона и «Выжившая», снятая Корали Фаржеа.

Ранее издание IndieWire поставило картину «Сияние» Стэнли Кубрика на первое место среди 100 лучших фильмов ужасов в истории.

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