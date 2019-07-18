Башкирский центр коневодства «Акбузат» заплатит 1,1 млн рублей за освещение в СМИ чемпионата жокеев

Центр компетенции Башкирии по коневодству и конному спорту «Акбузат» разместил закупку у единственного поставщика — ИП Всеволода Баскакова.

Центр по коневодству готов заплатить 1 108 923 рубля за «освещение в СМИ мероприятия и проведение концертной программы Чемпионата жокеев и наездников Коневодческого союза стран Средиземного и Черного морей». Место оказания услуг — Уфа, ул. Менделеева, д. 217А, территория центра «Акбузат». Срок оказания услуг — 11 августа 2019 года. На данный момент идет работа комиссии, которая утверждает закупку. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии на развитие коневодства готовы потратить 100 млн рублей.