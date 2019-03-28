В Башкирии на развитие коневодства готовы потратить 100 млн рублей

В Минсельхозе Башкирии заявили, что у местных предприятий и фермеров есть шанс получить в 2019 году почти 100 млн рублей на развитие коневодства, сообщает ИА «Башинформ».

Деньги выделяются из республиканского бюджета в рамках подпрограммы «Развитие коневодства на 2018—2020 годы». Господдержку будут предоставлять в виде субсидий на возмещение части затрат на селекцию.

Напомним, как только в Татарстане заявили о регистрации татарской породы лошадей, некоторые общественники в Башкирии разразились негодованием. Мол, татары и здесь обскакали — в очередной раз присвоили чужой бренд, а именно «башкирскую лошадь». Это не первая битва регионов за этнические символы, чего только стоят баталии вокруг «курая» и «Кыш Бабая». Впрочем, в данном случае профессионалы стремятся успокоить спорящих.