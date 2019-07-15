В Подмосковье задержали «вора в законе» Олега Шишканова по подозрению в убийстве депутата

Следственным комитетом РФ во взаимодействии с ГУУР МВД России и ФСБ России на территории Московской области задержан так называемый «вор в законе» Олег Шишканов (Шишкан).

По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, а также ее родственников.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, Олега Шишканова проверяют на причастность к другим преступлениям, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что в прошлом году главным «вором в законе» вместо Шакро Молодого (Захария Калашова) избрали Олега Шишканова.

