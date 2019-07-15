Певец Эмин Агаларов стал владельцем российской версии журнала «ОК!»

Первый вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала и одноименного сайта «ОК!».

Сделка состоялась в пятницу, 12 июля. Глянцевое издание и интернет-версия перейдут в активы медиахолдинга «Жара». Главным редактором «ОК!» останется Вадим Верник, команда также сохранится в прежнем составе.

Формат издания для читателей и условия сотрудничества для рекламодателей останутся прежними, в редакционной политике также не планируется изменений, пишет ТАСС.

По словам Агаларова, приоритетным направлением в развитии журнала станет диджитал сфера.

Напомним, ранее владелец Forbes распустил редакции журналов GEO и «Gala Биография».