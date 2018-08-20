Владелец Forbes распустил редакции журналов GEO и «Gala Биография» — СМИ
Медиагруппа ACMG, которой принадлежит российская версия Forbes, приняла решение сократить штат трех других своих изданий — журнала GEO, его детского приложения «GEOленок» и «Gala Биография», журнала о жизни знаменитостей.
Всем журналистам изданий предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон, передает РБК со ссылкой на источники в медиагруппе.
Ранее директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман говорил, что о закрытии проектов речи не идет — только о сокращении периодичности их выхода. При этом Озман признавал, что журналы были нерентабельными, а медиагруппа оптимизирует издержки.
Ранее сообщалось, что редакция российского Forbes пожаловалась в прокуратуру на задержку зарплаты.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым