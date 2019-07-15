Пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии отправят в Набережные Челны

Силами санитарной авиации сегодня планируется перевести пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии в Татарстан.

Транспортабельные пациенты будут направлены в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах.

Всего в автобусе находилось 40 пассажиров. Шесть человек погибли, восемь человек госпитализированы в ГБ №21 в Уфе, один человек — в БСМП в Уфе, один ребенок — в РДКБ в Уфе. 23 человека проходят лечение амбулаторно, из них 12 — находятся в пункте временного размещения, уточнили в пресс-службе Минздрава РТ.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 14 июля. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование ДТП.

Подробнее о трагедии читайте в материале «Реального времени».

