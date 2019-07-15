Мэр затопленного из-за паводка района Иркутской области ушел в отставку

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Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова. Об этом заявил спикер парламента Валерий Заречный.

По его словам, Худоногов написал сам заявление. За отставку проголосовали 14 депутатов, трое воздержались.

Ранее против мэра возбудили уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Так, во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника, после приступили к другим домам, передает ТАСС.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Из-за наводнения около 3,5 тысячи домов полностью разрушены или непригодны к восстановлению. На 10 июля число погибших из-за наводнения достигло 25 человек, среди них — один ребенок.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко дал поручение МЧС РФ завершить аварийно-восстановительные работы в регионе до 19 июля.