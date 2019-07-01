Предварительная оценка ущерба от паводка в Иркутской области станет известна 3 июля

Специалистов направили в четыре района Иркутской области для оценки ущерба от дождевых паводков.

Планируется, что предварительный отчет с оценкой ущерба будет представлен 3 июля министру строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлане Свиркиной, сообщается на официальном портале Иркутской области. Особое внимание специалисты при оценке ущерба от паводка будут уделять жилью — сколько утрачено, сколько подлежит восстановлению. Отдельно специалисты изучат социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения.

Напомним, в Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. В результате наводнения погибли семь человек.

