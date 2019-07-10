Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до 25 человек

В Иркутской области число погибших из-за наводнения достигло 25 человек, среди них — один ребенок.



Еще восемь человек считаются пропавшими без вести, пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Официального подтверждения пока нет.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Из-за наводнения около 3,5 тысячи домов полностью разрушены или непригодны к восстановлению.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко дал поручение МЧС РФ завершить аварийно-восстановительные работы в регионе до 19 июля.