Мутко поручил завершить работы после паводка в Иркутской области за десять дней

Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал поручение МЧС РФ завершить аварийно-восстановительные работы в регионе до 19 июля.

Такое решение было принято по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка. Составление списка пострадавших должно быть закончено к 10 июля, очистку и дезинфекцию территории населенных пунктов нужно провести до 15 июля, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее МЧС подтвердило обнаружение еще одного погибшего во время паводка в Иркутской области. Таким образом, число погибших выросло до 24. Еще девять человек числятся пропавшими без вести. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов.