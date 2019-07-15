Стала известна личность водителя, находившегося за рулем попавшего в ДТП автобуса в Башкирии

Автобусом с татарстанскими туристами, попавшим в аварию в Башкирии, управлял водитель из Сармановского района РБ.

Мужчина 1986 года рождения является уроженцем села Сарманово, сообщил источник «Реальному времени».

По словам водителя, причиной аварии мог стать сильный ливень, так как инцидент случился на ровном участке дороги.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 14 июля. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. Центральный аппарат СКР взял под контроль расследование ДТП.

По последним данным, погибли 6 человек, пострадавшими числится 21 человек, из них — 2 детей.



