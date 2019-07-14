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Происшествия

Количество жертв в ДТП в Башкирии возросло до шести

21:30, 14.07.2019
Количество жертв в ДТП в Башкирии возросло до шести
Фото: realnoevremya.ru

Скончался еще один пассажир автобуса, который попал в ДТП сегодня вечером в Башкирии.

В настоящий момент шесть человек числятся погибшими, пострадали девять человек, сообщил источник «Реальному времени».

На месте работают экстренные службы.

Напомним, пассажирский автобус с туристами из Татарстана, двигаясь по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе, опрокинулся в кювет. Следком возбудил по данному факту уголовное дело.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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