Количество жертв в ДТП в Башкирии возросло до шести

Скончался еще один пассажир автобуса, который попал в ДТП сегодня вечером в Башкирии.

В настоящий момент шесть человек числятся погибшими, пострадали девять человек, сообщил источник «Реальному времени».

На месте работают экстренные службы.

Напомним, пассажирский автобус с туристами из Татарстана, двигаясь по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе, опрокинулся в кювет. Следком возбудил по данному факту уголовное дело.



