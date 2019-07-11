В МЧС Татарстана рассказали, кто чаще всего гибнет на пожарах

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

С начала года в Татарстане на пожарах погибли 27 пенсионеров. Это самый большой показатель среди всех категорий населения. На людей пожилого возраста приходится 31% от общего числа погибших в этом году. Всего в 2019 году на пожарах погибли 87 человек.



Согласно данным, представленным на совместном заседании коллегии ГУ МЧС РФ по РТ и Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики, 26,4% (23 человека) среди погибших — безработные. Кроме того, выделены самые частые условия гибели людей на пожарах. Больше половины, 63,2% от общего числа погибших, находились в состоянии алкогольного опьянения. 12,6% — спали, 4,5% — имели болезнь или инвалидность, которые исключают возможность самостоятельного передвижения. Об этом на коллегии заявил врио заместителя начальника ГУ МЧС РФ по РТ Олег Нуруллин, сообщается на официальном портале МЧС РТ.

Напомним, на этой же коллегии сообщили, что в 2019 году количество погибших на пожарах в Татарстане увеличилось на 20%.