В 2019 году количество погибших на пожарах в Татарстане увеличилось на 20%

В этом году в Татарстане сохраняется тенденция к увеличению числа пожаров. По данным на 30 июня общее количество пожаров (пожары и возгорания) возросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года погибли 87 человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом на совместном заседании коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ рассказал начальник татарстанского главка МЧС РФ Рафис Хабибуллин. С его слов, за полгода в Казани на пожарах погибли 23 человека, в прошлом году — 12. В 67% случаев причина пожара — неосторожное обращение с огнем, сообщается на официальном портале МЧС РТ.

Напомним, сегодня в 16:49 поступило сообщение о пожаре в квартире одного из жилых домов на ул. Гафиатуллина в Альметьевске. На месте было установлено, что горят вещи на балконе на третьем этаже.

