На Мамадышском тракте в Казани поменяли схему движения

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В Казани изменили схему организации дорожного движения транспорта и режим работы светофора на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина.

Так, для проезда на улицу Натана Рахлина с Мамадышского тракта при движении со стороны проспекта Победы водителям автомобилей необходимо перестроиться в крайний правый ряд, проследовать в заездной карман, организованный на прилегающей территории со стороны парковки у ТЦ «Эдельвейс», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Изменения были внесены с целью нормализации дорожно-транспортной обстановки и увеличения пропускной способности Мамадышского тракта.

Стоит отметить, что в районе Мамадышского тракта в Казани постоянно наблюдаются пробки. Так, 5 июля самой длинной пробкой в столице Татарстана стал затор на улицах Космонавтов, Аграрной и Мамадышском тракте. Его общая длина составила на пике 4,4 км.