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В Казани самая длинная пробка за день растянулась на 4,4 км

20:16, 05.07.2019
В Казани самая длинная пробка за день растянулась на 4,4 км
Фото: yandex.ru

На сегодня самой длинной пробкой в Казани стал затор на улицах Космонавтов, Аграрной и Мамадышском тракте. Его общая длина составила на пике 4,4 км.

При этом максимальная загруженность участка зафиксирована в 17:58. Всего же пробка продержалась 1,5 часа.

Вечером 5 июля максимальная загруженность дорог составила 6 баллов, что на 2 балла меньше, чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Среди крупнейших за сегодня также названы пробки на улицах Бурхана Шахиди и Саид-Галеева (2,6 км), проспекте Ямашева (2,4 км), Копылова, Ленинградской и Вересаева (2,3 км), а также улице Аделя Кутуя (1,9 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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