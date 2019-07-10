Главное к утру: «Роснефть» просит новых преференций, Орешкин на Lada Xray и Путин об Обаме

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 10 июля.

«Роснефть» попросила у государства льготы для создания проекта по доставке нефти через Северный морской путь. Президент РФ Владимир Путин уже одобрил проект.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается доехать до Тольятти за рулем Lada Xray. Во время поездки чиновник может определиться: стоит ли строить платную трассу Москва — Казань.

Президент РФ Владимир Путин считает, что экс-глава США Барак Обама не выполнил своих обещаний по Украине. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер пояснил, что договаривался с коллегой по телефону в 2014 году.

Банки стали требовать согласия на направление запросов в Бюро кредитных историй (БКИ) при открытии счета или вклада. Клиенты опасаются, что частые запросы могут испортить кредитную историю.



Журналист Юрий Дудь опубликовал отрывок интервью с предпринимательницей Гузель Санжаповой. Само интервью делалось для YouTube-канала «Редакция» главного редавтора телеканала RTVI Алексея Пивоварова.



СМИ назвали основные версии пожара на «Лошарике». ЧП на подводном аппарате в Баренцевом море могло произойти из-за короткого замыкания, диверсии или «внешнего воздействия».

