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Дудь опубликовал отрывок интервью с предпринимательницей Гузель Санжаповой

21:05, 09.07.2019
Дудь опубликовал отрывок интервью с предпринимательницей Гузель Санжаповой
Фото: скриншот видео

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал в своем Instagram отрывок интервью с предпринимательницей Гузель Санжаповой.

«В последнем выпуске «Редакции» у @pivo_varov была Гузель Санжапова — девушка, которая делает производство всякой медовой вкусноты в маленькой уральской деревне.
В числе прочего у нее был вот такой пассаж на 50 секунд», — написал Дудь.

В комментариях пользователи также восхищаются Санжаповой: «люди, благодаря которым мир еще существует», «мощный выпуск, Гузель большая умничка!", «крутая девушка. Чистый разум, верные слова!.

Напомним, ранее Юрий Дудь опубликовал в своем аккаунте в Instargram неофициальную рекламу «Чебоксарского трикотажа», снятую казанским YouTube-проектом «Громкие рыбы».

ТехнологииТелекоммуникацииОбществоБизнес
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