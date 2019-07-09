Пожар на подводной лодке в Баренцевом море мог случиться из-за «внешнего воздействия»

ЧП на подводной лодке в Баренцевом море могло произойти из-за короткого замыкания, диверсии или «внешнего воздействия».

Об этом сообщают источники, знакомые с ходом расследования. Со слов одного из них, на данный момент основные версии случившегося — возгорание в электрическом щитке, а также диверсия. Источник подчеркивает, что результатов расследования пока нет, эти версии предварительные. Другой источник утверждает, что пожар могло спровоцировать «внешнее воздействие» — «столкновение с внешним объектом», сообщает РБК.

Напомним, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что члены экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за питерской воинской частью. В пожаре, о котором стало известно 2 июля, погибли 14 моряков.

