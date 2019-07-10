Путин напомнил, что Обама не выполнил договоренности по Украине

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2014 году у него были определенные договоренности с американским президентом Бараком Обамой, который их не выполнил.

В детали, достигнутые во время телефонного разговора с американским президентом, Путин не стал вдаваться. Интервью Путина Стоуну стало частью фильма «В борьбе за Украину». Его показ состоялся на фестивале в Италии, сообщает «РИА Новости».

В прошлом году о телефонном разговоре Путина с Обамой уже рассказывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом решил не вводить санкции против российских бизнесменов, попавших в «кремлевский доклад».

