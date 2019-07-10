Клиенты банков стали жаловаться на ухудшение кредитных историй из-за частых запросов в БКИ

Банки стали требовать согласия на направление запросов в Бюро кредитных историй (БКИ) при открытии счета или вклада. Клиенты жалуются, что участившиеся запросы портят их кредитную историю.

При этом порой это условие является обязательным для получения доступа к банковским продуктам, пишет «Коммерсант».

Множественные запросы в БКИ влияют на скоринговый балл, характеризующий качество заемщика, переживают клиенты. При большом количестве запросов за короткий промежуток времени аналитики относят заемщика к недобросовестным.

В Центробанке считают, что такое согласие должно даваться только добровольно. Но запрещать не собираются. Пока регулятор видит смысл запрещать только безусловное согласие на платные допуслуги.