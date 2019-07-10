Путин одобрил льготы для проекта «Роснефти» по Севморпути

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова запросили у государства льготы для создания проекта по доставке нефти через Северный морской путь. Президент РФ Владимир Путин уже одобрил проект.

Он поручил проработать механизмы поддержки, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Суть проекта заключается в объединении Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского месторождений в единый кластер с общим нефтепроводом, подведенным к порту. Оттуда танкеры по Севморпути смогут поставлять до 100 млн тонн нефти. Порт должен быть построен за счет государства.

Напомним, что «Роснефть» регулярно требует льгот от государства. В феврале глава компании Игорь Сечин направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой налоговые льготы по Приобскому месторождению.