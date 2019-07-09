СМИ: супруг Луизы Хайруллиной проиграл похищенные деньги в азартных играх

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Супруг кассира из Салавата Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже 23 млн рублей, заявил, что проиграл украденные деньги в азартных играх.

В настоящее время он намерен отправиться в Москву на телевидение, куда его пригласили для съемок на программу. Он намерен просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку.

Мужчина не хочет, чтобы его жена осталась за решеткой, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 4 июля оперативники задержали Хайруллину и ее семью. Все они прятались на съемной квартире в Казани. На следующий день подозреваемую доставили в Уфу.

Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».