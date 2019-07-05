Стало известно, где скрывалась в Казани кассир Луиза Хайруллина вместе с семьей

Фото: пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Подозреваемая в краже 23 млн рублей кассир из Салавата Луиза Хайруллина скрывалась от следствия в Ново-Савиновском районе Казани.

Женщина вместе с семьей, перебравшись из Башкирии в Татарстан, снимала в этом районе квартиру, рассказал «Реальному времени» информированный источник.

Напомним, кассир одного из салаватских отделений «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина пропала в конце мая. Сразу после этого в банке обнаружилась недостача более чем на 20 млн рублей. Выяснилось, что сотрудница похитила деньги и сбежала вместе со своей семьей.

На поиски Хайруллиной ушел месяц. В итоге женщина была задержана вчера сотрудниками башкортостанского управления ФСБ, а также МВД Башкирии и Татарстана. Она находилась на съемной квартире в Казани. В ближайшее время ее доставят в Уфу.