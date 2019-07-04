Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин»

Бывший футболист московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия присоединился к казанскому «Рубину». Новичок уже приступил к тренировкам.

В официальном Twitter казанского клуба говорится, что подробности по переходу будут позднее.



В феврале 2019 года «Локомотив» арендовал Кварацхелию у грузинского «Рустави» на полгода. Он сыграл 10 матчей и забил один гол как раз в ворота «Рубина». В июне он дебютировал в сборной Грузии.

Ранее «Рубин» объявил о подписании контрактов сразу с тремя футболистами. Новичками команды стали нападающий Алексей Сутормин, грузинский полузащитник Зурико Давиташвили и хорватский защитник Сильвие Бегич.