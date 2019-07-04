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Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин»

13:33, 04.07.2019
Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин»
Фото: twitter.com/fcrk

Бывший футболист московского «Локомотива» Хвича Кварацхелия присоединился к казанскому «Рубину». Новичок уже приступил к тренировкам.

В официальном Twitter казанского клуба говорится, что подробности по переходу будут позднее.

В феврале 2019 года «Локомотив» арендовал Кварацхелию у грузинского «Рустави» на полгода. Он сыграл 10 матчей и забил один гол как раз в ворота «Рубина». В июне он дебютировал в сборной Грузии.

Ранее «Рубин» объявил о подписании контрактов сразу с тремя футболистами. Новичками команды стали нападающий Алексей Сутормин, грузинский полузащитник Зурико Давиташвили и хорватский защитник Сильвие Бегич.

СпортФутбол Татарстан
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