«Локомотив» разгромил «Рубин»

Футбольный клуб «Локомотив» победил казанский «Рубин» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в пятницу, 10 мая, в Москве на «РЖД Арене». Игра завершилась в пользу хозяев поля со счетом 4:0.

У «Локомотива» отличились Антон Миранчук, Федор Смолов, Гжегож Крыховяк и Хвича Кварацхелия.

В итоге «Локомотив» остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. «Рубин» с 35 баллами занимает 10-е место.

Напомним, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил Курбана Бердыева за поздравления с победой в РПЛ.