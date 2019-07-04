В Казани утвердили даты проведения Ночного велофеста

В ночь с 20-го на 21-е июля в Казани пройдет «Ночной велофест». Постановление о его проведении опубликовано в сборнике документов мэрии.

Участников соберут около стадиона «Казань Арена». далее они проедут по проспекту Ямашева, Сибирскому тракту, через Дербышки, а также по ул. Николая Ершова, мосту «Миллениум», пр. Фатыха Амирхана, ул. Сибгата Хакима и ул. Чистопольская. Велосипедисты стартуют примерно в 23.00 20 июля и вернутся к точке старта в 4:00 21 июля.

Напомним, что в прошлом году Ночной велофест прошел в ночь с 13-го на 14-е октября.

Изначально проект назывался «Велоночь». Однако летом 2017 года после многочисленных переносов акции было принято решение провести акцию под новым названием — «Ночной велофест». Все происходило на фоне спора организатора «Велоночи» с исполкомом Казани за авторские права.