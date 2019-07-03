Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО и начал проходить курс реабилитации в одном из московских медицинских центров. Лечение понадобилось игроку из-за проблем с коленом.

Напомним, что футболист приговорен к 18 месяцам заключения в колонии общего режима и должен пробыть под арестом до 9 декабря 2019 года.

— Да, мне известно, в какой клинике он лечится, но меня просили об этом не говорить. Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала.

Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию, — приводит слова уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой «Р-Спорт».

Напомним, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.



13 июня Мосгорсуд отменил ранее вынесенный приговор футболистам. При этом суд вынес новый приговор. Он повторяет прежний относительно сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.



Ранее Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО.

