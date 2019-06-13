Мосгорсуд вынес новый приговор Мамаеву и Кокорину, прежний отменен
Мосгорсуд отменил ранее вынесенный приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, сообщает «РИА Новости».
При этом суд вынес новый приговор. Он повторяет прежний относительно сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.
«Александру Кокорину назначить наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима», — огласила судья. Остальным фигурантам суд сохранил прежние сроки.
Напомним, ранее полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении во время рассмотрения жалобы в Мосгорсуде.
«Ваша честь! Восемь месяцев мы что-то просим, уже ничего не хочу просить. Просто скажу, что все, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор!» — сказал Мамаев.
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.
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