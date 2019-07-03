Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей в России до 2 млн рублей

Наиболее востребованным автомобилем в России в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей является японский седан Toyota Camry. Исследование провели эксперты «Автостата».

Рейтинг был составлен на основе средневзвешенной цены каждой модели с учетом всех модификаций, реализованных на российском рынке за первое полугодие текущего года.

Так, автомобиль Toyota Camry разошелся тиражом 13 319 единиц, средняя стоимость машины — 2 млн рублей. На втором месте находится кроссовер Kia Sportage (13 221) — 1,76 млн рублей, на третьем — Volkswagen Tiguan (13 060) — 2 млн рублей.

В пятерку также вошли Toyota RAV4 по цене 2 млн рублей (10 657) и Kia Optima (9 880) — 1,72 млн рублей.

Напомним, рейтинг самых популярных в России автомобилей премиум-класса возглавил кроссовер Lexus RX.