Рейтинг самых популярных в России автомобилей премиум-класса возглавил кроссовер Lexus RX

Эксперты составили топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса на российском рынке по итогам января — мая 2019 года. На вершине списка оказался кроссовер Lexus RX.

За отчетный период в стране было реализовано 3 105 таких автомобилей. Второе место занимает Mercedes-Benz E-Class с показателем 2 891 проданных экземпляров. Замыкает лидирующую тройку BMW 5-Series (2 863 авто).

Также в топ-10 самых продаваемых автомобилей премиум-класса в России за первые пять месяцев текущего года вошли BMW X3 (2 458 шт.), BMW X5 (2 248 шт.), BMW 3-Series (2 063 шт.), Mercedes-Benz С-Class (1 932 шт.), Lexus NX (1 873 шт.), Merceds-Benz GLС (1 798 шт.), Merceds-Benz GLS (1 562 шт.), передает «Автостат».



Всего в январе — мае 2019 года россияне приобрели около 60 тысяч новых автомобилей премиум-брендов.



Ранее «Реальное время» писало, что в мае продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 12,2%.

